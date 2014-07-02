Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri
Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".
Fine-mesh water filter 125 μm, suitable for temperatures up to max. 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Connects to high-pressure cleaner. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens savienotājs (collās)
|3/4″ / 1″
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64
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