Universāla birste
Universāla birste optimālai tīrīšanai. Tā ir nostiprināta uz spiediena mazgāšanas ierīces pistoles, turklāt tā noņem noturīgus netīrumus un nodrošina trauslo komponentu aizsardzību.
Pateicoties ūdensizturīgajiem sariem, universālā birste, ko iespējams nostiprināt uz spiediena mazgāšanas ierīces pistoles, noņem noturīgus netīrumus, vienlaicīgi tos aizskalojot. Mīkstie sari aizsargā trauslās virsmas, neietekmējot tīrīšanas efektivitāti. Birste ir pilnībā noklāta ar sariem, tādēļ tā ir ideāli piemērota virsmu tīrīšanai, taču ar to iespējams tīrīt arī sarežģītākas formas priekšmetus, piemēram, atstarpes starp riteņu spieķiem.
Īpašības un ieguvumi
Iespējams piestiprināt pistolei
- Tādēļ viena roka ir brīva.
Mīksti sari
- Noņem un noskalo noturīgus netīrumus.
Viscaur klāts ar sariem
- Tīrīšanai pat visnepieejamākajās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 80 x 80
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Teltis, kempinga piederumi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Bērnu ratiņi
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Sporta ekipējums