Universālo rullīšu komplekts (dzeltenā krāsā)
Mikrošķiedru rullīšu komplekts piemērots saudzējošai mitrai un visu cieto grīdu segumu kopšanai. Neplūksnājoši, absorbējoši un izturīgi.Var mazgāt veļas nmašīnā līdz 60°C temperatūrai.
Dubultspēks tīrībai: Divu mikrošķiedru rullīšu komplekts ir piemērots Kärcher grīdu tīrītājiem FC 5 un FC 3, tie nodrošina saudzīgu visu cieto grīdas segumu tīrīšanu un kopšanu, ieskaitot parketa grīdas. Augstas kvalitātes mikrošķiedras rullīši ir neplūksnājoši, spēcīgi un ļoti izturīgi. Tos var mazgāt veļas mašīnā ar temperatūru līdz 60°C. Rullīši ir pieejami divas krāsās: dzeltenā un pelēkā. Krāsu atšķirība nozīmē, ka rullīšus var izmanto dažādiem uzdevumiem, piemērām, viens komplekts vannas istabai un viens virtuvei.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Lakots parkets