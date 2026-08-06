Universālo rullīšu komplekts (pelēkā krāsā)
Mikrošķiedru rullīšu komplekts piemērots saudzējošai mitrai un visu cieto grīdu segumu kopšanai. Neplūksnājoši, absorbējoši un izturīgi.Var mazgāt veļas nmašīnā līdz 60°C temperatūrai.
Dubultspēks tīrībai: Divu mikrošķiedru rullīšu komplekts ir piemērots Kärcher grīdu tīrītājiem FC 5 un FC 3, tie nodrošina saudzīgu visu cieto grīdas segumu tīrīšanu un kopšanu, ieskaitot parketa grīdas. Augstas kvalitātes mikrošķiedras rullīši ir neplūksnājoši, spēcīgi un ļoti izturīgi. Tos var mazgāt veļas mašīnā ar temperatūru līdz 60°C. Rullīši ir pieejami divas krāsās: dzeltenā un pelēkā. Krāsu atšķirība nozīmē, ka rullīšus var izmanto dažādiem uzdevumiem, piemērām, viens komplekts vannas istabai un viens virtuvei.
Īpašības un ieguvumi
100% augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Divas dažādas krāsas (dzeltena, pelēka)
- Higiēnisks darbs dažādās pielietojuma vietās (sanitārajās telpās, virtuvē, furnitūrā utt.).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Lakots parkets