Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.
Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1