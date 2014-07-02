Uzgalis matračiem
Īpašs uzgalis higiēniskai matraču un gultas rievu sūkšanai.
Īpaša matrača sprausla gultu, matraču, spilvenu un padziļinājumu higiēniskai sūkšanai. Gultās un to tuvumā ir svarīga rūpīga tīrīšana, jo putekļi uzkrājas uz tekstila virsmām un var izraisīt alerģiju. Praktisks rīks noņem putekļus un nokļūst grūti sasniedzamos stūros. Ērcēm un putekļiem nebūs nekādu izredžu.
Īpašības un ieguvumi
Sprausla pielāgojas matraču formai
- Rūpīgi notīra netīrumus no matračiem labāk nekā parastie polsterēšanas instrumenti
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|170 x 103 x 40
Pielietošanas veidi
- Matrači