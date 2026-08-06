Uzgaļu komplekts 110 Inno/Easy komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h
Uzgaļu komplektā 110 ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktņi. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.
Kärcher nozzle kit 110 includes power nozzles and nozzle insert. Suitable for Inno/Easy-Foam set 1000-1300 l/h for optimal foam system performance.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|1000 - 1300
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1