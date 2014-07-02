Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 045
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgaļa ieliktnis Optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.
This nozzle kit improves the performance of the Kärcher wet blasting attachment. Consisting of wet blasting nozzle and nozzle insert. Only in combination with wet blasting attachment 4.762-010/-022.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
Atrast Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 045 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.