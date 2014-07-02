Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 100
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas ierīcēm 28/29. Sastāv no slapjās strūklošanas uzgaļa un uzgaļa uzmavas - savienošanai tikai ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/ -022.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
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