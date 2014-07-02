Vakuuma komplekts elektriskiem rīkiem
Pārvietojama sūknēšanas šļūtene (1 m), ietilpst arī adapteris šļūtenes savienošanai ar elektrisko rīku putekļu izplūdes izeju (piemēram, elektrisko zāģu, smalcinātāju, urbju, ēveļu u. c.). "Dari pats" tīrībai.
Lokana iesūkšanas šļūtene (1 m) ar adapteri šļūtenes savienošanai ar elektroinstrumentu, piemēram, finierzāģu, slīpmašīnu, urbjmašīnu vai elektrisko ēveļu putekļu novadīšanas savienojumu. Radušies netīrumi tiek nekavējoties nosūkti, tāpēc tie nepiesārņo telpas/gaisu. Ideāls risinājums tīrai hobiju telpai bez nepieciešamības tīrīt.
Īpašības un ieguvumi
Elektroinstrumentu adapteri
- Iesūkšanas šļūtenes pievienošanai elektroinstrumenta izplūdes gaisa atverei
- Tiešai putekļu / netīrumu iesūkšanai lietošanas laikā, vienlaikus novēršot putekļu / netīrumu nokļūšanu apkārtējā gaisā
Elastīgs iesūkšanas šļūtenes dizains
- Lielāka pārvietošanās brīvība.
- Viegli un praktiski lietojams
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (-daļa)
|2
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1220 x 41 x 41
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija