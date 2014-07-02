Vario Power Jet Short 360° VP 145 S for K 2 – K 4
VP 145 S: Vieglais Vario Power Jet Short 360° ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un elastīgu un regulējamu 360° savienojumu ir ideāli piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta regulēšana
- Spiedienu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
Laika ietaupīšana
- Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Elastīgs savienojums
- Regulējams 360 ° savienojums
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|166 x 42 x 62
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Automašīnu riteņu arku tīrīšana.
- Puķupodi
- Atkritumu tvertnes