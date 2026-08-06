Vārsta adapteris sūknēšanas un dārza šļūtenei 1" + 3/4"
Vārsta adapteri iespējams izmantot, lai pievienotu sūknēšanas un dārza šļūtenes sūkņa spiediena un sūknēšanas galam. PerfectConnect blīvējuma princips garantē stabilu blīvējumu.
PerfectConnect vārsta adapteris sūknēšanas un dārza šļūtenēm nodrošina ārkārtīgi vienkāršu hermētisku savienojumu izveidošanu starp sūknēšanas šļūtenēm un sūkņu sūknēšanas galiem, kā arī dārza šļūtenēm un sūkņu spiediena galiem. Vārsta adapteris nodrošina ideālu risinājumu sūkņiem ar G1 savienojuma vītni (33,3 mm) un 3/4” vai 1” šļūtenēm. To iespējams nekavējoties pievienot dārza sūkņiem, elektroniskajiem sūkņiem vai mājsaimniecībā izmantojamajiem sūkņiem. Savienojuma uzgrieznis un šļūtenes skava ietilpst piegādes komplektā. Sūkņi ir stingri noblīvēti, un tie garantē netraucētu darbību, pateicoties BP piederumu PerfectConnect blīvējuma principam.
Īpašības un ieguvumi
Savienojuma elements
- Hermētiskam šļūteņu un sūkņa savienojumam.
Pagriežama vītne
- Vienkāršai sūkņa konektora pievienošanai sūknim, jo īpaši, ja šļūtene jau ir aprīkota.
3/4" un 1" šļūtenēm
- Šļūtenes piestiprināšanai sūkņa konektoram.
Komplektā ietilpst šļūtenes skava
- Šļūtenes piestiprināšanai sūkņa konektoram.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|45 x 80 x 45
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.