Vaskota parketa pulēšanas spilventiņi
3 pulēšanas spilventiņi FP 303 vakuuma grīdu pulētājiem. Ideāli vaskotu cietu virsmu, piemēram, vaskotu parketa grīdu, pulēšanai.
3 polishing pads for FP 303 vacuum floor polisher. Ideal for polishing waxes hard surfaces and floors with an oil-wax finish, e.g. parquet Polishing pads ideal for waxed hard surfaces and floors with an oil-wax finish. Simply attach polishing pads to discs.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas spilventiņi
- Ideāli rezultāti uz koka grīdām ar vaska un eļļas vaska apdari
- Īpaši izstrādāts koka grīdas pulēšanai, kurām ir vaska un eļļas vaska apdare
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 125 x 10
Pielietošanas veidi
- Vasksētas koka grīdas