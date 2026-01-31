VC Cleaning Kit

VC tīrīšanas komplekts paplašina putekļsūcēju klāstu. Tas padara tīrīšanas uzdevumus vieglākus un vienkāršākus.

Tīrīšanas uzdevumi ir vieglāki un vienkāršāki, pateicoties VC tīrīšanas komplektam. Grūti sasniedzamās vietas tiek ērti notīrītas, izmantojot piederumus. Komplektā ir plaisas sprausla, matu iesūkšanas komplekts, elastīgs savienojuma elements un četras dažādas birstītes. Turklāt ir pievienots papildu šļūtenes posms, kuru var savienot ar dažādām piederumu daļām. VC piederumam ir ergonomisks dizains, un tas ir ērti lietojams.

Īpašības un ieguvumi
Piemērots piederums Kärcher VC 2 un VC 3 putekļsūcējiem
Visaptverošs piederumu komplekts
  • Ar daudzveidīgo piederumu klāstu tagad ir daudz vieglāk pārvaldīt daudzus mājas uzkopšanas darbus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 410 x 308 x 80
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
