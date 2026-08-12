VJ 24 Handheld 360 grādu leņķī regulējama strūklas caurule

Regulējama strūklas caurule ar 360 grādu leņķī regulējamu savienojumu – VJ 24 Handheld, kas paredzēta izmantošanai kopā ar KHB 5 Battery, ir ideāli piemērota grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.

Ar regulējamo VJ 24 Handheld strūklas cauruli, kas ir aprīkota ar 360 grādu leņķī regulējamo savienojumu, iespējams viegli piekļūt grūti aizsniedzamām vietām. Pagarinājuma caurule nodrošina ergonomisku darbu, un, pateicoties attālumam, tiek nodrošināta ierīces aizsardzība pret izsmidzināto ūdeni. Turklāt ar Quick Connect adapteri, kas atrodas starp sprauslas galvu un pagarinājuma cauruli, ātri un viegli iespējams pārslēgties uz kādu citu Handheld Cleaner piederumu tikai ar vienu roku. VJ 24 Handheld ir savietojams ar KHB 5 Battery spiediena mazgāšanas ierīci, kas ir darbināma ar akumulatoru.

Īpašības un ieguvumi
Elastīgs savienojums
  • 360 grādos regulējams savienojums.
Ietver pagarinājuma cauruli
  • Ergonomiskam darbam.
25 grādu plakanā strūkla
  • Rūpīga, efektīva tīrīšana.
Quick Connect adapteris
  • Vienkārša un ātra nomaiņa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 512 x 59 x 43
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
  • Puķupodi
  • Atkritumu tvertnes
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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