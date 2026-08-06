VJ 24 Handheld 360° new
Maināma izsmidzināšanas caurule ar regulējamu 360 ° savienojumu: Kärcher rokas tīrītājiem paredzētais rokas VJ 24 ir ideāli piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Mainīgā VJ 24 rokas izsmidzināšanas caurule ar regulējamu 360 ° savienojumu var viegli tikt galā ar grūti sasniedzamām vietām. Integrētā plakanā strūkla efektīvi noņem netīrumus, un ātrā savienojuma adapteris ļauj ātri un viegli pāriet uz citu rokas tīrītāja piederumu tikai ar vienu roku. VJ 24 rokas instruments ir saderīgs ar Kärcher rokas tīrītājiem. Tīrīšanai ir nepieciešams arī rokas pagarinātājs.
Īpašības un ieguvumi
Elastīgs savienojums
- 360 grādos regulējams savienojums.
25 grādu plakanā strūkla
- Rūpīga, efektīva tīrīšana.
Quick Connect adapteris
- Vienkārša un ātra nomaiņa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|159 x 59 x 43
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Puķupodi
- Atkritumu tvertnes
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums