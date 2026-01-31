VP 180
Īpašības un ieguvumi
Laika ietaupīšana
- Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|449 x 43 x 43
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Saderīgās iekārtas
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza un akmens sienas
- Celiņi ap māju
- Sētas
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Visapkārt mājai un dārzam