VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2–K 7
VP 180 S: Vario strūklas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta regulēšana
- Spiedienu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
Laika ietaupīšana
- Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Elastīgs savienojums
- Regulējams 360 ° savienojums
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Automašīnu riteņu arku tīrīšana.
- Puķupodi
- Atkritumu tvertnes