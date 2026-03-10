VP 180 vario power jet K 7
Vario izsmidzinātājs K 7 klases mazgātājiem. Nepārtraukti regulējams no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūklas līdz augstspiediena strūklai, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju.
Vario strāvas izsmidzināšanas lance: sākot no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūklas līdz augstspiediena strūklai ar bezgalīgi regulējamu spiedienu, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju. Ideāli piemērots mazāku teritoriju ap māju un dārzu, piemēram, sienu, celiņu, žogu un transportlīdzekļu, tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher K 7 klases mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta regulēšana
- Spiedienu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
Zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūkla
- Bezgalīgi regulējama spiediena regulēšana - no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūklas līdz augstspiediena strūklai.
Laika ietaupīšana
- Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|448 x 47 x 47
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Fasāde
- Dārza un akmens sienas
- Celiņi
- Sētas
- Visapkārt mājai un dārzam