WB 60 Mīkstā mazgāšanas birste virsmām
Mīksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēģu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.
Mīksta birste ar darba platumu 248 mm ir ideāli piemērota lielu platību - ziemas dārzu, automašīnu, laivu, treileru un slēģu - tīrīšanai. Papildus izcilai tīrīšanas spējai mīkstie sari maigi apstrādā virsmu. Ārējais aizsarggredzens aizsargā virsmas pret skrāpējumiem. Iekļauts savienojošais uzgrieznis drošam smidzināšanas pistoles savienojumam, savukārt gumijas spilventiņš noņem noturīgus netīrumus, piemēram kukaiņus; pieejams arī ergonomisks rokturis lietošanas ērtībai. Īsumā: ideāls risinājums lielu teritoriju tīrīšanai ap māju un dārzu. Mīksta birste, kas piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Darba platums 248 mm
- Laba zonas veiktspēja - ideāls lielu platību tīrīšanai.
Gumijas spilventiņš
- Attīra no noturīgiem netīrumiem.
Tīrīšanas līdzekļa lietošana
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Mīksta birste - laipna pret virsmām
- Maiga tīrīšana jutīgām virsmām
Rotējošs aizsarggredzens
- Aizsargā virsmas pret skrāpējumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Pārvietojamās mājas
- Ziemas dārzi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza rotaļlietas