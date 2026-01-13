Pārdomāts risinājums. WB 7 Plus "trīs vienā" sevī apvieno trīs būtiskas tīrīšanas darbības vienā produktā. Noklājiet virsmu ar putām, atbrīvojieties no netīrumiem ar augstspiediena ūdens strūklu un veiciet pamatīgu, bet reizē saudzīgu beršanu ar mīksto birsti – viss ir iespējams, ne reizi nenomainot piederumus! Nepieciešamo funkciju varat izvēlēties ar sviru, kas atrodas birstes roktura daļā. Tas nozīmē, ka, pirmkārt, mazgāšanas birsti var lietot ļoti daudzveidīgi, otrkārt, tā ietaupa Jūsu laiku un ir lietotājam ērta, treškārt, ar birsti Jūs vienmēr panāksiet perfektu tīrīšanas rezultātu pat uz tādām saudzīgi kopjamām virsmām kā krāsas, stikla un plastmasas. Integrētā tīrīšanas līdzekļa tvertne ļauj lietotājam strādāt ilgāk, ar ilgākiem darba cēlieniem.