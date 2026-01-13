WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"
Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkla un mīksta birste.
Pārdomāts risinājums. WB 7 Plus "trīs vienā" sevī apvieno trīs būtiskas tīrīšanas darbības vienā produktā. Noklājiet virsmu ar putām, atbrīvojieties no netīrumiem ar augstspiediena ūdens strūklu un veiciet pamatīgu, bet reizē saudzīgu beršanu ar mīksto birsti – viss ir iespējams, ne reizi nenomainot piederumus! Nepieciešamo funkciju varat izvēlēties ar sviru, kas atrodas birstes roktura daļā. Tas nozīmē, ka, pirmkārt, mazgāšanas birsti var lietot ļoti daudzveidīgi, otrkārt, tā ietaupa Jūsu laiku un ir lietotājam ērta, treškārt, ar birsti Jūs vienmēr panāksiet perfektu tīrīšanas rezultātu pat uz tādām saudzīgi kopjamām virsmām kā krāsas, stikla un plastmasas. Integrētā tīrīšanas līdzekļa tvertne ļauj lietotājam strādāt ilgāk, ar ilgākiem darba cēlieniem.
Īpašības un ieguvumi
Produkts "trīs vienā" – apvieno sevī trīs būtiskus tīrīšanas paņēmienus: putu uzgali, plakano augstspiediena ūdens strūklu un mazgāšanas birsti.
- Plašas lietojuma iespējas nodrošina svarīgāko funkciju kombinācija.
- Papildu ērtības rūpīgai un efektīvai tīrīšanai.
Ātra un intuitīva nepieciešamās funkcijas izvēle ar sviru birstes roktura daļā
- Intuitīva funkciju izvēle.
- Iedarbīga tīrīšana bez nepieciešamības mainīt piederumus.
Birstes galvā iebūvēta tīrīšanas līdzekļa tvertne
- Iedarbīgas putas ātri likvidēs par grūti noņemamus netīrumus.
- Ļauj lietotājam strādāt ilgāk bez nepieciešamības pēc atkārtotas uzpildīšanas. Tas ietaupa laiku.
Mazgāšanas birste ar mīkstiem sariem, piemērota dažādām virsmām
- Saudzīga tīrīšana pat uz tādām jutīgām virsmām kā krāsas, stikla un plastmasas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Garāžas durvis
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Ziemas dārzi
- Balkona apšuvums
- Palodzes
- Nodalījumu elementi