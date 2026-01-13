WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"

Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkla un mīksta birste.

Pārdomāts risinājums. WB 7 Plus "trīs vienā" sevī apvieno trīs būtiskas tīrīšanas darbības vienā produktā. Noklājiet virsmu ar putām, atbrīvojieties no netīrumiem ar augstspiediena ūdens strūklu un veiciet pamatīgu, bet reizē saudzīgu beršanu ar mīksto birsti – viss ir iespējams, ne reizi nenomainot piederumus! Nepieciešamo funkciju varat izvēlēties ar sviru, kas atrodas birstes roktura daļā. Tas nozīmē, ka, pirmkārt, mazgāšanas birsti var lietot ļoti daudzveidīgi, otrkārt, tā ietaupa Jūsu laiku un ir lietotājam ērta, treškārt, ar birsti Jūs vienmēr panāksiet perfektu tīrīšanas rezultātu pat uz tādām saudzīgi kopjamām virsmām kā krāsas, stikla un plastmasas. Integrētā tīrīšanas līdzekļa tvertne ļauj lietotājam strādāt ilgāk, ar ilgākiem darba cēlieniem.

Īpašības un ieguvumi
Produkts "trīs vienā" – apvieno sevī trīs būtiskus tīrīšanas paņēmienus: putu uzgali, plakano augstspiediena ūdens strūklu un mazgāšanas birsti.
  • Plašas lietojuma iespējas nodrošina svarīgāko funkciju kombinācija.
  • Papildu ērtības rūpīgai un efektīvai tīrīšanai.
Ātra un intuitīva nepieciešamās funkcijas izvēle ar sviru birstes roktura daļā
  • Intuitīva funkciju izvēle.
  • Iedarbīga tīrīšana bez nepieciešamības mainīt piederumus.
Birstes galvā iebūvēta tīrīšanas līdzekļa tvertne
  • Iedarbīgas putas ātri likvidēs par grūti noņemamus netīrumus.
  • Ļauj lietotājam strādāt ilgāk bez nepieciešamības pēc atkārtotas uzpildīšanas. Tas ietaupa laiku.
Mazgāšanas birste ar mīkstiem sariem, piemērota dažādām virsmām
  • Saudzīga tīrīšana pat uz tādām jutīgām virsmām kā krāsas, stikla un plastmasas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Garāžas durvis
  • Transportlīdzekļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Ziemas dārzi
  • Balkona apšuvums
  • Palodzes
  • Nodalījumu elementi
