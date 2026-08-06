WR 10
Kombinācijā ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem mūsu nezāļu likvidēšanas rīks WR 10 nodrošina ātru un rūpīgu nezāļu likvidēšanu. Ar 10 cm smidzināšanas galvu un sprauslas adapteri.
Īpašības un ieguvumi
Nezāļu efektīva likvidēšana ar nezāļu likvidēšanas rīka un karstā ūdens augstspiediena tīrītāja optimālu kombināciju
- Iebūvētais uzgaļa adapteris pareizam ūdens daudzumam katram Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītājam.
- Jaunākā Kärcher degļa tehnoloģija nodrošina optimālu ūdens temperatūru nezāļu likvidēšanai (līdz 98°C).
Kompakts nezāļu likvidēšanas rīks ar vieglu konstrukciju
- Kompaktā konstrukcija ļauj strādāt ierobežotas vietas apstākļos.
- Vieglā konstrukcija atslogo lietotājam darbu un nodrošina ilgākus darba intervālus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Efektīva un ērta nezāļu noņemšana bez ķimikālijām pašvaldības vidē
Atrast WR 10 rezerves daļas
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