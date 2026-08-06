WR 20
Rūpīgai nezāļu likvidēšanai: WR 20 nezāļu likvidēšanas rīks izmantošanai ar Kärcher augstspiediena tīrītājiem. Aprīkots ar 20 cm platu sprauslas stieni un sprauslas adapteri.
Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena tīrītāja un nezāļu iznīcināšanas rīka optimizētā saderība nezāļu efektīvai likvidēšanai
- Iebūvētais uzgaļa adapteris garantē nepārtrauktu ūdens plūsmu visā uzgaļa stienī.
- Jaunākā degļa tehnoloģija nodrošina optimālu ūdens temperatūru nezāļu likvidēšanai (līdz 98°C).
Nezāļu iznīcināšanas rīkam ir kompakta konstrukcija
- Kompaktā konstrukcija nodrošina iespēju izmantot šaurās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Efektīva un ērta nezāļu likvidēšana
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