WR 50 EASY!Lock
Kombinācijā ar Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītāju 50 cm platais nezāļu likvidēšanas rīks WR 50 ir ideāli piemērots nezāļu likvidēšanai. Tam ir pielāgojama šasija un sprauslas adapteris.
Īpašības un ieguvumi
Iekļauts regulēšanas riteņa piederumu komplekts
- Ērta darbība bez piepūles ilgākos lietošanas periodos.
- Vienmēr tiek garantēts optimāls darbības attālums no zemes.
Augstspiediena tīrītāja un nezāļu iznīcināšanas rīka optimizētā saderība nezāļu efektīvai likvidēšanai
- Iebūvētais uzgaļa adapteris garantē pareizu ūdens daudzumu atbilstoši izmantotajam augstspiediena tīrītājam.
- Jaunākā degļa tehnoloģija nodrošina optimālu ūdens temperatūru nezāļu likvidēšanai (līdz 98°C).
Nezāļu iznīcināšanas rīkam ir kompakta konstrukcija
- Kompaktā konstrukcija nodrošina iespēju izmantot šaurās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.5
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Efektīva un ērta nezāļu likvidēšana
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