WV 1 savācējgumijas (250 mm)
Rezerves savācējgumijas WV 1 logu tīrīšanas rīkiem. Tīrībai bez švīkām uz visām gludajām virsmām – bez ūdens pilēšanas.
Ar akumulatoru darbināmā logu tīrīšanas rīka savācējgumijas var nomainīt ātri un vienkārši, nodrošinot tīrību bez švīkām visām gludajām virsmām jebkurā brīdī – bez ūdens pilēšanas.
Īpašības un ieguvumi
Mīksts silīcija atloks
- Tīrīšana bez svītrām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 5 x 45
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Darba virsmas virtuvē
- Kondensāts
- Fotovoltaiskās sistēmas / Balkona elektrostacijas