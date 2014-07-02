WV 2/ WV 5 šaurais uzgalis (170 mm)
WV 2 un WV 5 paredzētais, tikai 170 mm šaurais uzgalis ir īpaši piemērots mazām loga rūtīm un citām šurām virsmām
Tikai 170 mm platais uzgalis WV 2 un VW 5 logu tīrīājiem ir īpaši piemērots mazām logu rūtīm un citām mazām virsmām, kuras nevar kārtīgi vai pat vispār notīrīt ar lielāku uzgali.
Īpašības un ieguvumi
Mīksts silīcija atloks
- Tīrīšana bez svītrām.
Šaura forma
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|225 x 37 x 125
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes