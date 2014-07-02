WV 2/WV 5 savācējgumija, šaura, 170 mm
Rezerves savācējgumijas akumulatora logu tīrīšanas rīkiem WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 un WVP 10. Tīrībai bez švīkām uz visām gludajām virsmām – bez ūdens pilēšanas.
Ar akumulatoru darbināmā logu tīrīšanas rīka savācējgumijas (170 mm) var nomainīt ātri un vienkārši, nodrošinot tīrību bez švīkām visām gludajām virsmām jebkurā brīdī – bez ūdens pilēšanas.
Īpašības un ieguvumi
Mīksts silīcija atloks
- Tīrīšana bez svītrām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|170 x 42 x 5
Pielietošanas veidi
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Darba virsmas virtuvē
- Kondensāts
- Fotovoltaiskās sistēmas / Balkona elektrostacijas