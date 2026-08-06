WV 5 akumulatoru baterija
Tīrīšana bez apstājas - nomaināmā akumulatoru baterija VW 5 un WVP logu tīrītājiem.
Papildus iegādājamā nomaiņas akumulatoru baterija nodrošina WV 5 un WVP darbināšanu teju bez darba pārtraukšanas. Vienkārši ar vienu klikšķi nomainiet izlādēto akumulatoru bateriju un aizstājied ar uzlādēto - un jūš varat turpināt darbu.
Īpašības un ieguvumi
Bezgalīgai tīrīšanai
Nepārtraukta tīrīšana
Vienkārša un ātra akumulatora nomaiņa ar vienu klikšķi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|Pelēks
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|57 x 81 x 28