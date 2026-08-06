WV 5 uzlādes stacija
Uzlādes stacija WV 5 ar bateriju darbināmajam Window Vac logu tīrītājam.
Mūsdienīgā izskata uzlādes stacija WV 5, kas paredzēta ar bateriju darbināmajam Window Vac, spēj uzlādēt un uzglabāt gan tikai bateriju, gan reizē arī Window Vac iekārtu.
Īpašības un ieguvumi
Pievilcīgs dizains
- Pateicoties pievilcīgajam dizainam, uzlādes stacija lieliski iederas dzīves vidē.
Ērts lādētājs
- Ja iekārta un baterija reizē atrodas uzlādes stacijā, vispirms tiek uzlādēta iekārta un pēc tam – baterija. Bez papildu darbībām.
kabeļu uzglabāšanas nodalījums
- Praktiska kabeļu glabāšana uzlādes stacijas apakšpusē.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 132 x 50