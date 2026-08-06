WV 5 uzlādes stacija un papildu baterija
Komplekts ar uzlādes staciju un maināmu bateriju logu tīrītājiem WV 5 un WVP 10.
Komplekts, kas sastāv no uzlādes stacijas un rezerves baterijas, paredzēts WV 5 logu tīrītājam. Gan rezerves bateriju, gan Window Vac var uzlādēt un uzglabāt uzlādes stacijā.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves baterija bezgalīgai tīrīšanai
Ērts lādētājs
Piemērota uzglabāšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 132 x 50