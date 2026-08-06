WV 6 Iesūkšanas gumijas (170mm)
Lieliskam rezultātam bez švīkām: Iesūkšanas gumijas nomaiņai (170 mm) VW 6 logu tīrītājam
Vienkārši nomainiet iesūkšanas gumiju (170 mm) un WV 6 akumulatora loga tīrītājs atkal sniegs nevainojamu rezultātu bez švīkām uz visām gludajām virsmām - vienlaikus rūpējoties lai nekas nenopil.
Īpašības un ieguvumi
Xtra!Flex® savācējgumija
- Novatoriska Xtra!Flex® silikona savācējgumija padara tīrīšanu vēl elastīgāku – ideāli piemērota lietošanai līdz pat grīdai un malām.
- Garais silikona atloks ļauj to noņemt vienā piegājienā, tādējādi ar akumulatoru darbināms logu putekļsūcējs kļūst vēl elastīgāks.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|dzeltena
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|170 x 30 x 24
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Darba virsmas virtuvē
- Kondensāts
- Fotovoltaiskās sistēmas / Balkona elektrostacijas