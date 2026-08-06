WV 6 šaurais uzgalis (170 mm)
Ideāli smalkrūtotu logu ar rūts platumu no 170 mm tīrīšanai: šaurais uzgalis WV 6 logu tīrītājam
Kad lielais nosūkšanas uzgalis ir gluži vienkārši par lielu šaura loga tīrīšanai, šaurais uzgalis WV 6 iekārtai ir neaizvietojams. Uzgaļa 170 mm platums palīdz tīrīt smalkrūtotus logus viegli un uzticami.
Īpašības un ieguvumi
Garš silīcija asmens
- Garā silīcija lāpstiņa padara Window Vac vēl elastīgāku un ļauj vienā piegājienā noslaucīt logus līdz grīdai.
Šaura forma
- Piemērots mazām virsmām.
Viegli maināms
- Iesūkšanas sprauslas ir viegli nomaināmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|172 x 98 x 41
Pielietošanas veidi
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes