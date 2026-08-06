WV 6 small suction nozzle (white)
Lieliski piemērota režģa logiem un citām mazām logu virsmām: šaura iesūkšanas sprausla WV 6 ar 170 mm platumu.
WV 6 šaurā iesūkšanas sprausla ar 170 mm platumu ir īpaši piemērota režģa logu un citu mazu logu virsmu tīrīšanai, kuras bez papildu piepūles nevar notīrīt ar lielākām iesūkšanas sprauslām.
Īpašības un ieguvumi
Xtra!Flex® savācējgumija
- Novatoriska Xtra!Flex® silikona savācējgumija padara tīrīšanu vēl elastīgāku – ideāli piemērota lietošanai līdz pat grīdai un malām.
- Garais silikona atloks ļauj to noņemt vienā piegājienā, tādējādi ar akumulatoru darbināms logu putekļsūcējs kļūst vēl elastīgāks.
Šaura forma
Viegli maināms
- Iesūkšanas sprauslas ir viegli nomaināmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|172 x 98 x 41
Pielietošanas veidi
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Darba virsmas virtuvē
- Kondensāts
- Fotovoltaiskās sistēmas / Balkona elektrostacijas