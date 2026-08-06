XXL crevice brush
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes saru materiāls
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
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