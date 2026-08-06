Krūmgriezis BCU 260/36 Bp
Ar akumulatoru darbināmais BCU 260/36 Bp trimmeris bez piepūles tiek galā ar sarežģītiem pļaušanas darbiem, piemēram, nepakļāvīgu, nekontrolējamu zāli vai biezu pamežu. Tas ir arī ērti izmantojams.
Mūsu akumulatora BCU 260/36 Bp trimmeris lieliski apvieno augstu funkcionalitāti un izcilu ergonomiku lietotājam. Iekārta ir ātri sagatavojama lietošanai un bez piepūles var tikt galā ar vissmagākajiem pļaušanas darbiem, tostarp nepakļāvīgu, nekontrolētu ataudzi, biezu zāli vai pamežu. Izmantojot individuāli regulējamo, ergonomisko divu roku satvērēju, trimmeris atrodas jūsu rokās ar nevainojamu līdzsvaru, turklāt to ir ārkārtīgi viegli lietot, lai jūs varētu strādāt bez paguruma. Zemais darbības troksnis nozīmē, ka to var izmantot klusās vietās, turklāt ar pareizajiem piederumiem to var izmantot arī zāliena uzturēšanai.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks otrais rokturisIlgstošs darbs bez piepūles. Optimāls, līdzsvarots svara sadalījums, lai jūs varētu strādāt bez paguršanas.
Siksna abiem pleciemĒrti lietot, īpaši ilgstoši. Slodzes sadalījums lielākā platībā samazina spiedienu.
Ātruma kontroleVar pielāgot konkrētam lietojumam. Pagarināts darbības laiks.
Atzaru nazis
- Augstas veiktspējas izturīgs nazis, kas izgatavots no rūdīta tērauda.
Izturīga trimmera galva
- Var izmantot kā zāliena trimmeri ar atsevišķiem piederumiem (trimmera galviņu un aizsargu).
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Gatavs tūlītējai lietošanai, pateicoties litija jonu tehnoloģijai
- Iedarbojas ar vienas pogas nospiešanu.
- Pašpietiekams, drošs un bez kabeļa.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Asmeņu skaits
|3
|Ātrums (apgr./min.)
|1. līmenis: 4600 / 2. līmenis: 5600
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Asmens
|Griešanas apļa diametrs (cm)
|26
|Spriegums (V)
|36
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1803 x 644 x 364
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Ergonomisks otrais rokturis
- Siksna abiem pleciem
- Seškantis
- Atzaru nazis
Videos
Pielietošanas veidi
- Var pļaut garu, stingru zāli, nekontrolētu ataudzi, nepakļāvīgu pamežu un vīnstīgas.
- Zāles un grūti pieejamās vietās
- Zāles un nekontrolētu augu pļaušanai stāvās nogāzēs
Piederumi
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