Krūmgriezis BCU 260/36 Bp

Ar akumulatoru darbināmais BCU 260/36 Bp trimmeris bez piepūles tiek galā ar sarežģītiem pļaušanas darbiem, piemēram, nepakļāvīgu, nekontrolējamu zāli vai biezu pamežu. Tas ir arī ērti izmantojams.

Mūsu akumulatora BCU 260/36 Bp trimmeris lieliski apvieno augstu funkcionalitāti un izcilu ergonomiku lietotājam. Iekārta ir ātri sagatavojama lietošanai un bez piepūles var tikt galā ar vissmagākajiem pļaušanas darbiem, tostarp nepakļāvīgu, nekontrolētu ataudzi, biezu zāli vai pamežu. Izmantojot individuāli regulējamo, ergonomisko divu roku satvērēju, trimmeris atrodas jūsu rokās ar nevainojamu līdzsvaru, turklāt to ir ārkārtīgi viegli lietot, lai jūs varētu strādāt bez paguruma. Zemais darbības troksnis nozīmē, ka to var izmantot klusās vietās, turklāt ar pareizajiem piederumiem to var izmantot arī zāliena uzturēšanai.

Īpašības un ieguvumi
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp: Ergonomisks otrais rokturis
Ergonomisks otrais rokturis
Ilgstošs darbs bez piepūles. Optimāls, līdzsvarots svara sadalījums, lai jūs varētu strādāt bez paguršanas.
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp: Siksna abiem pleciem
Siksna abiem pleciem
Ērti lietot, īpaši ilgstoši. Slodzes sadalījums lielākā platībā samazina spiedienu.
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp: Ātruma kontrole
Ātruma kontrole
Var pielāgot konkrētam lietojumam. Pagarināts darbības laiks.
Atzaru nazis
  • Augstas veiktspējas izturīgs nazis, kas izgatavots no rūdīta tērauda.
Izturīga trimmera galva
  • Var izmantot kā zāliena trimmeri ar atsevišķiem piederumiem (trimmera galviņu un aizsargu).
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Gatavs tūlītējai lietošanai, pateicoties litija jonu tehnoloģijai
  • Iedarbojas ar vienas pogas nospiešanu.
  • Pašpietiekams, drošs un bez kabeļa.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Asmeņu skaits 3
Ātrums (apgr./min.) 1. līmenis: 4600 / 2. līmenis: 5600
Nezāļu griezēja asmeņi Asmens
Griešanas apļa diametrs (cm) 26
Spriegums (V) 36
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 4.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 1803 x 644 x 364

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Ergonomisks otrais rokturis
  • Siksna abiem pleciem
  • Seškantis
  • Atzaru nazis
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp
Krūmgriezis BCU 260/36 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Var pļaut garu, stingru zāli, nekontrolētu ataudzi, nepakļāvīgu pamežu un vīnstīgas.
  • Zāles un grūti pieejamās vietās
  • Zāles un nekontrolētu augu pļaušanai stāvās nogāzēs
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast BCU 260/36 Bp rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija