Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp

Mūsu CS 400/36 Bp ar akumulatoru darbināmais motorzāģis ergonomiski iederas rokā ar minimālu vibrāciju un absolūti bez izplūdes gāzēm, un tas var lepoties ar jaudīgu sniegumu atbilstoši ikdienas lietošanas prasībām.

Izturīgais Kärcher akumulatora motorzāģis CS 400/36 Bp bez problēmām spēs palīdzēt jums veikt ikdienas mājas un dārzkopības darbus, kā arī novākt vētras postījumus, veikt nelielus mežsaimniecības vai labiekārtošanas darbus parkos un pilsētas centrā. Zāģis ir teicami līdzsvarots un ergonomiski ieguļas rokā ar minimālu vibrāciju un absolūti bez izplūdes gāzēm. Tas ir mazāk trokšņains nekā ar benzīnu darbināmie darbarīki, un tam ir salīdzinoši zemas ekspluatācijas un apkopes izmaksas.

Īpašības un ieguvumi
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp: Mehāniskā ķēdes bremze
Mehāniskā ķēdes bremze
Atsitiena gadījumā nekavējoties apstādiniet ķēdi.
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp: Automātiska ķēdes eļļošana
Automātiska ķēdes eļļošana
Optimāla ķēdes eļļošana ilgam kalpošanas laikam. Samazina apkopes darbus.
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp: Integrēta eļļas tvertne ar skata logu
Integrēta eļļas tvertne ar skata logu
Uzpildes līmenis ir skaidri redzams un viegli salasāms. Eļļas tvertnes vāks ir piestiprināts, lai novērstu noplūdi.
Integrētās kombinētās atslēgas
  • Ļauj ātri piespriegot ķēdi.
  • Ķēdi un sliedes ir viegli nomainīt.
Ātrs un jaudīgs
  • Lielāks ķēdes ātrums - 23 m/s nodrošina ātrāku un precīzāku griešanu.
  • Liela veiktspēja pat cietai koksnei, salīdzinot ar instrumentiem, kurus darbina ar benzīnu. .
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav darbināšanas izmaksu, piemēram, par benzīnu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Sliede (mm) 400
Ķēdes griešanās ātrums (m/s) 23
Ķēdes solis 3/8″
Ķēdes mērītājs 1,3 mm / 0,050"
Piedziņas saišu skaits 56
Eļļas bākas tilpums (ml) 160
Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3.4
Piedziņa Bezslotiņu motors
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (Griezumi) maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 904 x 217 x 261

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Sliede
  • Zāģa ķēde
  • ķēdes aizsardzība
  • Automātiska ķēdes eļļošana
  • Ķēdes bremze
  • Eļļas līmieņa indikators
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp
Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots mājas uzturēšanai, dārza darbiem un nelielam daudzumam malkas.
  • Tīrīšanas darbiem pēc vētrām un mazu un vidēju koku zāģēšanai.
  • Parku un pilsētas teritoriju koku un dzīvžogu uzturēšanas darbiem.
  • Kokapstrādei, piemēram, griešanai pēc izmēra vai siju griešanai pēc garuma.
  • Piemērots lietošanai slēgtās telpās
Piederumi
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Atrast CS 400/36 Bp rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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