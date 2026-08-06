Ķēdes motorzāģis CS 400/36 Bp pack *EU
Mūsu CS 400/36 Bp ar akumulatora komplektu darbināmais motorzāģis ergonomiski iederas rokā ar minimālu vibrāciju un absolūti bez izplūdes gāzēm, un tas var lepoties ar jaudīgu sniegumu atbilstoši ikdienas lietošanas prasībām.
Izturīgais Kärcher akumulatora komplekta motorzāģis CS 400/36 Bp bez problēmām spēs palīdzēt jums veikt ikdienas mājas un dārzkopības darbus, kā arī novākt vētras postījumus, veikt nelielus mežsaimniecības vai labiekārtošanas darbus parkos un pilsētas centrā. Zāģis ir teicami līdzsvarots un ergonomiski ieguļas rokā ar minimālu vibrāciju un absolūti bez izplūdes gāzēm. Tas ir mazāk trokšņains nekā ar benzīnu darbināmie darbarīki, un tam ir salīdzinoši zemas ekspluatācijas un apkopes izmaksas.
Īpašības un ieguvumi
Mehāniskā ķēdes bremzeAtsitiena gadījumā nekavējoties apstādiniet ķēdi.
Automātiska ķēdes eļļošanaOptimāla ķēdes eļļošana ilgam kalpošanas laikam. Samazina apkopes darbus.
Integrēta eļļas tvertne ar skata loguUzpildes līmenis ir skaidri redzams un viegli salasāms. Eļļas tvertnes vāks ir piestiprināts, lai novērstu noplūdi.
Integrētās kombinētās atslēgas
- Ļauj ātri piespriegot ķēdi.
- Ķēdi un sliedes ir viegli nomainīt.
Ātrs un jaudīgs
- Lielāks ķēdes ātrums - 23 m/s nodrošina ātrāku un precīzāku griešanu.
- Liela veiktspēja pat cietai koksnei, salīdzinot ar instrumentiem, kurus darbina ar benzīnu. .
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav darbināšanas izmaksu, piemēram, par benzīnu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Sliede (mm)
|400
|Ķēdes griešanās ātrums (m/s)
|23
|Ķēdes solis
|3/8″
|Ķēdes mērītājs
|1,3 mm / 0,050"
|Piedziņas saišu skaits
|56
|Eļļas bākas tilpums (ml)
|160
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|7.5
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (Griezumi)
|maks. 170 (6,0 Ah) / maks. 230 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 25 (6,0 Ah) / maks. 30 (7,5 Ah)
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Baterijas lādētāja kabeļa garums (m)
|1.2
|Svars bez piederumiem (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|880 x 210 x 250
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Sliede
- Zāģa ķēde
- ķēdes aizsardzība
- Automātiska ķēdes eļļošana
- Ķēdes bremze
- Eļļas līmieņa indikators
Aprīkojums
- Baterija: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power+ ātrais lādētājs (1 gab.)
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots mājas uzturēšanai, dārza darbiem un nelielam daudzumam malkas.
- Tīrīšanas darbiem pēc vētrām un mazu un vidēju koku zāģēšanai.
- Parku un pilsētas teritoriju koku un dzīvžogu uzturēšanas darbiem.
- Kokapstrādei, piemēram, griešanai pēc izmēra vai siju griešanai pēc garuma.
- Piemērots lietošanai slēgtās telpās
Piederumi
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