Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp

Ar akumulatoru darbināmais HT 650/36 Bp dzīvžoga trimmeris ir ļoti ergonomisks un lieliski iederas rokā; trimmerim ir pagriežams rokturis, lai tas būtu ērts locītavām, un tas ļauj veikt ārkārtīgi precīzus, tīrus griezumus.

Ar akumulatoru darbināmais HT 650/36 Bp dzīvžoga trimmeris ir aprīkots ar divpusēju lāzergrieztu un dimanta slīpētu asmeni, un tas ir ērts un viegls, turklāt tam nav nekādu emisiju dzīvžogu un krūmu veidošanas un griešanas darbos. Divkāršais griešanas ātrums ļauj ierīcei viegli pielāgoties attiecīgajam uzdevumam, savukārt integrētā pretbloķēšanas sistēma efektīvi novērš darba pārtraukumus un palielina lietotāja drošību. Pagriežamais satvēriens ļauj jums griezt dzīvžoga malas bez sāpēm locītavās. Inovatīva nēsāšanas sistēma, kas jāiegādājas atsevišķi, nodrošina lielāku komfortu un ļauj strādāt ilgāk bez paguruma.

Īpašības un ieguvumi
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp: Ergonomisks, pagriežams rokturis
Ergonomisks, pagriežams rokturis
Pielāgojams aizmugurējais rokturis, lai ērti nogrieztu dzīvžoga sānus. Aizsargā locītavu un mazina noguruma simptomus.
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp: Asmens un kontroles aizsargs
Asmens un kontroles aizsargs
Asmens un saķeres aizsargs novērš bojājumus un palielina drošību. Novērš asmens bojājumus, strādājot šķēršļu tuvumā.
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp: Divi griešanas ātrumi
Divi griešanas ātrumi
Divi griešanas ātrumi nemainīgi optimālam griešanas rezultātam.
Caureja pārvadāšanai
  • Ērts, nenogurdinošs darbs, pateicoties vienmērīgam svara sadalījumam.
  • Neierobežo lietotāja pārvietošanās brīvību.
Divpusējs, ar lāzeru griezts un ar dimantu slīpēts asmens
  • Precīzi, nevainojami griezumi.
  • Jaudīgi un bez piepūles sagriež pat resnākos zarus.
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Zāģēšanas garums (mm) 650
Zobu solis (mm) 33
Ātruma regulēšana
Ātrumi 2
Griešanas asmens tips Ar lāzeru griezts, ar dimantu slīpēts
Asmens ātrums (griezumi/min) 1. līmenis: 2800 / 2. līmenis: 3200
Spriegums (V) 36
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 80 (6,0 Ah) / maks. 100 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 4.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 1130 x 270 x 230

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Asmens aizsargs
  • Griezumu aizsardzība
  • Vadības sargs
  • Rokturis: grozāms
  • Pretbloķēšanas sistēma
  • Pakarināšanas cilpa
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp
Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp
Pielietošanas veidi
  • Dzīvžogu, krūmu un krūmāju veidošanai un griešanai
  • Lieliski piemērots izmantošanai sabiedriskās vietās, zemes gabalos un dārzos
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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