Dzīvžoga šķēres HT 650/36 Bp
Ar akumulatoru darbināmais HT 650/36 Bp dzīvžoga trimmeris ir ļoti ergonomisks un lieliski iederas rokā; trimmerim ir pagriežams rokturis, lai tas būtu ērts locītavām, un tas ļauj veikt ārkārtīgi precīzus, tīrus griezumus.
Ar akumulatoru darbināmais HT 650/36 Bp dzīvžoga trimmeris ir aprīkots ar divpusēju lāzergrieztu un dimanta slīpētu asmeni, un tas ir ērts un viegls, turklāt tam nav nekādu emisiju dzīvžogu un krūmu veidošanas un griešanas darbos. Divkāršais griešanas ātrums ļauj ierīcei viegli pielāgoties attiecīgajam uzdevumam, savukārt integrētā pretbloķēšanas sistēma efektīvi novērš darba pārtraukumus un palielina lietotāja drošību. Pagriežamais satvēriens ļauj jums griezt dzīvžoga malas bez sāpēm locītavās. Inovatīva nēsāšanas sistēma, kas jāiegādājas atsevišķi, nodrošina lielāku komfortu un ļauj strādāt ilgāk bez paguruma.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks, pagriežams rokturisPielāgojams aizmugurējais rokturis, lai ērti nogrieztu dzīvžoga sānus. Aizsargā locītavu un mazina noguruma simptomus.
Asmens un kontroles aizsargsAsmens un saķeres aizsargs novērš bojājumus un palielina drošību. Novērš asmens bojājumus, strādājot šķēršļu tuvumā.
Divi griešanas ātrumiDivi griešanas ātrumi nemainīgi optimālam griešanas rezultātam.
Caureja pārvadāšanai
- Ērts, nenogurdinošs darbs, pateicoties vienmērīgam svara sadalījumam.
- Neierobežo lietotāja pārvietošanās brīvību.
Divpusējs, ar lāzeru griezts un ar dimantu slīpēts asmens
- Precīzi, nevainojami griezumi.
- Jaudīgi un bez piepūles sagriež pat resnākos zarus.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (mm)
|650
|Zobu solis (mm)
|33
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrumi
|2
|Griešanas asmens tips
|Ar lāzeru griezts, ar dimantu slīpēts
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|1. līmenis: 2800 / 2. līmenis: 3200
|Spriegums (V)
|36
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 80 (6,0 Ah) / maks. 100 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1130 x 270 x 230
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Asmens aizsargs
- Griezumu aizsardzība
- Vadības sargs
- Rokturis: grozāms
- Pretbloķēšanas sistēma
- Pakarināšanas cilpa
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogu, krūmu un krūmāju veidošanai un griešanai
- Lieliski piemērots izmantošanai sabiedriskās vietās, zemes gabalos un dārzos
Piederumi
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