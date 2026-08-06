Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp

Comfortable to wear on your back with practically no vibration, the battery powered LBB 1060/36 Bp backpack leaf blower allows you to work without tiring. Powerful and quiet, ideal for large areas.

Our battery powered LBB 1060/36 Bp backpack leaf blower is both the most powerful and quietest machine in its class. Comfortable and ergonomic to wear on your back, the spring-loaded blower creates practically no vibration and allows you to work as long as you want without tiring. Thanks to its high air speed and throughput, this powerful machine was made for quickly cleaning large areas, including noise-sensitive locations such as residential areas and near schools, hospitals and similar facilities.

Īpašības un ieguvumi
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp: Bezgalīgi mainīgs ātrums un turbo poga
Bezgalīgi mainīgs ātrums un turbo poga
Optimizēta pūšanas ātruma regulēšana un veiktspējas palielināšana, ja nepieciešams. Maksimāla kontrole, noņemot noturīgas zāles paliekas un netīrumus.
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp: Ilgs darbības laiks
Ilgs darbības laiks
Divi akumulatora nodalījumi īpaši ilgam lietošanas laikam. Lieliski piemērots profesionālai lietošanai.
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp: Ērti nēsāt uz muguras
Ērti nēsāt uz muguras
Ērts darbs, pateicoties polsterētām plecu siksnām. Gudrs ergonomisks dizains ilgstošam darba laikam.
Atsperu pūtējs
  • Samazina vibrācijas un ļauj strādāt nenogurdinot.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Īpaši augsta veiktspēja
  • Augstākās veiktspējas akumulatora mugursomas lapu pūtējs savā klasē.
  • Liels gaisa ātrums un caurlaidspēja vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem.
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Īpaši zems trokšņa līmenis
  • Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
  • Samazināta ietekme uz cilvēkiem un vidi.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) 1060
Gaisa plūsmas ātrums (m/s) maks. 65
Pūšanas jauda (N) 19
Caurplūdes regulēšana maināms
Spriegums (V) 36
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 8.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 10.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1597 x 546 x 470

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Standarta sprausla ar metāla skrāpi
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp
Lapu pūtējs LB 1060/36 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lielu laukumu tīrīšanai un liela daudzuma vieglu gružu noņemšanai
  • Nobirušu lapu, dārza atgriezumu, netīrumu un gružu tīrīšanai
  • Lieliski piemērots darbam klusās vietās, arī naktī
Piederumi
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Atrast LB 1060/36 Bp rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
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S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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