Lapu pūtējs LB 930/36 Bp
Mūsu akumulatora LB 930/36 Bp lapu pūtējs ātri, rūpīgi un klusi notīra sausas lapas un citus gružus. Turklāt tas tiek darīts pilnīgi bez emisijām.
Jaudīgs, ekonomisks un videi draudzīgs: ar akumulatoru darbināmais LB 930/36 Bp lapu pūtējs neatstāj vienaldzīgu. Zibens ātrumā tas notīra lapas, gružus un citus atkritumus, it īpaši grūti pieejamās vietās. Un tas ir tik kluss, ka jūs to viegli varat izmantot klusās vietās, piemēram, dzīvojamās zonās vai skolu un slimnīcu tuvumā (pat naktī). Turklāt tas neizdala arī kaitīgas vielas vai citas emisijas, kas varētu kaitēt videi; to ir ļoti ērti lietot, un tam ir pārsteidzoši zemas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.
Īpašības un ieguvumi
Metāla skrāpisNotīra lipīgas atliekas un netīrumus. Aizsargā izpūtēja caurules galu no bojājumiem.
Ātrgaitas sprauslaKoncentrē pūšanas spēku mazākā platībā. Viegli notīra mitras lapas un netīrumus.
Bezgalīgi mainīgs ātrums un turbo pogaOptimizēta pūšanas ātruma regulēšana un veiktspējas palielināšana, ja nepieciešams. Maksimāla kontrole, noņemot noturīgas zāles paliekas un netīrumus.
Ērta plecu siksna
- Ļauj ērti un viegli pozicionēt instrumentu, lai jūs varētu strādāt bez paguruma.
- Līdzsvarota konstrukcija.
Pat par 50 % klusāka par benzīna piedziņas iekārtām
- Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
- Samazināta ietekme uz cilvēkiem un vidi.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|930
|Gaisa plūsmas ātrums (m/s)
|maks. 60
|Pūšanas jauda (N)
|14
|Spriegums (V)
|36
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|916 x 177 x 325
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Standarta sprausla ar metāla skrāpi
- Ātrgaitas sprausla
- Plecu siksna
Videos
Pielietošanas veidi
- Mazu un vidēju teritoriju tīrīšanai un vieglu gružu aizpūšanai
- Netīrumu notīrīšanai no grūti pieejamām vietām
- Nobirušu lapu, dārza atgriezumu, netīrumu un gružu tīrīšanai
- Lieliski piemērots darbam klusās vietās, arī naktī
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