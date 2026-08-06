Lapu pūtējs LBB 1060/36 Bp Pack
Ērts valkāšanai uz muguras, praktiski bez vibrācijas - ar akumulatoru darbināmais LBB 1060/36 Bp komplekta mugursomas lapu pūtējs ļauj strādāt bez noguruma. Jaudīgs un kluss, lieliski piemērots lielām teritorijām.
Mūsu akumulatora komplekta LBB 1060/36 Bp mugursomas lapu pūtējs ir gan jaudīgākā, gan klusākā iekārta savā klasē. Ērti un ergonomiski pieguļotu mugurai, atsperu pūtējs praktiski nerada vibrācijas un ļauj strādāt bez paguruma, cik ilgi vien vēlaties. Pateicoties lielajam gaisa ātrumam un caurlaidspējai, šī jaudīgā iekārta ir piemērota lielu teritoriju ātrai tīrīšanai, tostarp klusās vetās, piemēram, dzīvojamās zonās, kā arī skolu, slimnīcu un līdzīgu iestāžu tuvumā.
Īpašības un ieguvumi
Bezgalīgi mainīgs ātrums un turbo pogaOptimizēta pūšanas ātruma regulēšana un veiktspējas palielināšana, ja nepieciešams. Maksimāla kontrole, noņemot noturīgas zāles paliekas un netīrumus.
Ilgs darbības laiksDivi akumulatora nodalījumi īpaši ilgam lietošanas laikam. Lieliski piemērots profesionālai lietošanai.
Ērti nēsāt uz mugurasĒrts darbs, pateicoties polsterētām plecu siksnām. Gudrs ergonomisks dizains ilgstošam darba laikam.
Atsperu pūtējs
- Samazina vibrācijas un ļauj strādāt nenogurdinot.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Īpaši augsta veiktspēja
- Augstākās veiktspējas akumulatora mugursomas lapu pūtējs savā klasē.
- Liels gaisa ātrums un caurlaidspēja vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Īpaši zems trokšņa līmenis
- Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
- Samazināta ietekme uz cilvēkiem un vidi.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|1060
|Gaisa plūsmas ātrums (m/s)
|maks. 65
|Pūšanas jauda (N)
|19
|Caurplūdes regulēšana
|maināms
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|6
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Baterijas lādētāja kabeļa garums (m)
|1.2
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1600 x 500 x 460
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Standarta sprausla ar metāla skrāpi
Aprīkojums
- Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power+ ātrais lādētājs (1 gab.)
Videos
Pielietošanas veidi
- Lielu laukumu tīrīšanai un liela daudzuma vieglu gružu noņemšanai
- Nobirušu lapu, dārza atgriezumu, netīrumu un gružu tīrīšanai
- Lieliski piemērots darbam klusās vietās, arī naktī
Piederumi
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