Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp

Izturīgs, uzticams un sniedz izcilus rezultātus zāliena kopšanā. Ar bateriju darbināms zāles pļāvējs LM 530/36 Bp ar tērauda pļaušanas aprīkojumu. Pielāgojams, kluss un bez emisijām.

Šis zāles pļāvējs nodrošina tikpat augstu veiktspēju kā benzīna iekārtas, taču tas ir klusāks, tas nerada izmešus un tam ir ievērojami zemākas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Mūsu LM 530/36 Bp ar bateriju darbināmajam zāles pļāvējam ir plašs aprīkojuma klāsts, augsta funkcionalitāte un lielisks dizains. Riteņi ar lodīšu gultņiem un mainīgs braukšanas ātrums nodrošina to, ka iekārta ir ļoti manevrējama, ērti un vienkārši lietojama. Viedā automātiskā ātruma kontrole pielāgojas zālienam, tādējādi palīdzot aizsargāt bateriju un palielinot tās darbības laiku. Savukārt centrālā pļaušanas augstuma regulēšana nodrošina vienmērīgu pļaušanas rezultātu. Nopļauto zāli var savākt, mulčēt vai izsviest.

Īpašības un ieguvumi
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp: Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
Var viegli un ērti pielāgot atbilstošajam pļaušanas augstumam. Precīza pļaušanas augstuma regulēšana piemērotam lietojumam.
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp: Maināms pašpiedziņas motors
Maināms pašpiedziņas motors
Ar slīdņa vadību var pielāgot katram lietotājam atsevišķi. Ietaupa enerģiju un mazina slodzi.
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp: Inteliģenta automātiska ātruma kontrole
Inteliģenta automātiska ātruma kontrole
Optimāls pļaušanas ātrums nemainīgi labam rezultātam. Aizsargā bateriju un paildzina tās darbības laiku.
Tērauda pļaušanas aprīkojums
  • Ļoti izturīga konstrukcija.
  • Izturīgas detaļas.
Funkcija "trīs vienā" izmantošanai dažādos iestatījumos
  • Zāli var savākt, mulčēt vai izsviest.
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Ievērojami zemāks trokšņa līmenis, salīdzinot ar zāles pļāvējiem, kas darbināmi ar benzīnu
  • Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
  • Samazināta ietekme uz cilvēkiem un vidi.
Zema vibrācija un izmešu līmenis salīdzinājumā ar benzīna motoriem
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (mm) 530
Pļaušanas augstums (mm) 30 - 110
Ātrums (apgr./min.) 3100
Braukšanas ātrums (km/h) 2 - 5
Pļāvēja korpusa materiāls Tērauds
Zāles tvertnes ietilpība (l) 70
Zāles savācēja materiāls Izturīgs
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 95
Vibrāciju vērtība (m/s²) 0.8
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 32
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 38
Izmēri (G x P x A) (mm) 1580 x 550 x 1130

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Pakaļpiedziņa
  • Mulčēšanas aprīkojums
  • Zāles savācējtvertne
  • Asmens
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp
Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Mazu un vidēji lielu zālienu pļaušanai
  • Pļaušanas laikā zāli var savākt zāles savākšanas kastē, izsviest laukā uz sāniem vai mulčēt
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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