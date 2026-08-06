Zāles pļāvējs LM 530/36 Bp Pack
Izturīgs, uzticams un sniedz izcilus rezultātus zāliena kopšanā: LM 530/36 Bp ar akumulatora komplektu darbināms zāles pļāvējs ar tērauda pļaušanas aprīkojumu. Ļoti elastīgs, kluss un nekādu emisiju.
Zāles pļāvējs uzrāda tikpat augstu veiktspēju kā benzīna iekārtas, taču tas ir klusāks, tam nav nekādu izmešu un ir ievērojami zemākas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Mūsu LM 530/36 Bp ar akumulatora komplektu darbināmajam zāles pļāvējam ir plašs aprīkojuma klāsts, augsta funkcionalitāte un lielisks dizains. Riteņi ar lodīšu gultņiem un mainīgs braukšanas ātrums nodrošina, ka iekārta ir ļoti manevrējama, ērti un vienkārši lietojama. Viedā automātiskā ātruma kontrole pielāgojas zāles apstākļiem un tādējādi palīdz aizsargāt akumulatoru un palielina tā darbības laiku, savukārt centrālā pļaušanas augstuma regulēšana nodrošina vienmērīgu pļaušanas rezultātu. Nopļauto zāli var savākt, mulčēt vai izsviest.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšanaVar viegli un ērti pielāgot atbilstošajam pļaušanas augstumam. Precīza pļaušanas augstuma regulēšana piemērotam lietojumam.
Maināms pašpiedziņas motorsAr slīdņa vadību var pielāgot katram lietotājam atsevišķi. Ietaupa enerģiju un mazina slodzi.
Inteliģenta automātiska ātruma kontroleOptimāls pļaušanas ātrums nemainīgi labam rezultātam. Aizsargā bateriju un paildzina tās darbības laiku.
Tērauda pļaušanas aprīkojums
- Ļoti izturīga konstrukcija.
- Izturīgas detaļas.
Funkcija "trīs vienā" izmantošanai dažādos iestatījumos
- Zāli var savākt, mulčēt vai izsviest.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Ievērojami zemāks trokšņa līmenis, salīdzinot ar zāles pļāvējiem, kas darbināmi ar benzīnu
- Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
- Samazināta ietekme uz cilvēkiem un vidi.
Zema vibrācija un izmešu līmenis salīdzinājumā ar benzīna motoriem
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (mm)
|530
|Pļaušanas augstums (mm)
|30 - 110
|Ātrums (apgr./min.)
|3100
|Braukšanas ātrums (km/h)
|2 - 5
|Pļāvēja korpusa materiāls
|Tērauds
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|70
|Zāles savācēja materiāls
|Izturīgs
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|95
|Vibrāciju vērtība (m/s²)
|0.8
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|6
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Baterijas lādētāja kabeļa garums (m)
|1.2
|Svars bez piederumiem (kg)
|34.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|41
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Pakaļpiedziņa
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
- Asmens
Aprīkojums
- Baterija: 36 V / 6,0 Ah akumulatora jauda + akumulators (2 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power+ ātrais lādētājs (1 gab.)
Videos
Pielietošanas veidi
- Mazu un vidēji lielu zālienu pļaušanai
- Pļaušanas laikā zāli var savākt zāles savākšanas kastē, izsviest laukā uz sāniem vai mulčēt
Piederumi
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