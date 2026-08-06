Auklas trimmeris LT 380/36 Bp
Lieliski piemērots ne vien grūti sasniedzamām vietām, bet arī līdzenām platībām: mūsu augstas veiktspējas LT 380/36 Bp ar akumulatoru darbināms zāles pļaušanas trimmeris ir plaši pielāgojams un ērti lietojams.
Ar akumulatoru darbināmais zāles pļaušanas trimmeris LT 380/36 Bp ir īpaši piemērots grūti pieejamām vietām, piemēram, zem parku soliem vai ap ceļa zīmēm, ceļa norobežojumiem vai akmeņiem. Šī instrumenta veiktspēja neliks vilties pat lielos slīpumos un plašākās teritorijās, nodrošinot pārliecinošu alternatīvu degvielas trimmeriem, turklāt atšķirībā no tiem šo trimmeri var bez problēmām izmantot arī klusās vietās. LT 380/36 Bp ir liels pļaušanas platums un darbības laiks, tas nerada nekādas emisijas vai vibrācijas, kā arī pārsteidz ar savu ergonomisko, regulējamo rokturi un optimālo svara sadalījumu. Tas ļauj strādāt ilgi bez paguruma.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks, apaļš rokturisĻauj strādāt komfortabli. Var individuāli pielāgot katram lietotājam.
Izturīga trimmera galvaVienkārši nospiediet trimmera auklu, piespiežot galvu pie zemes. Ērta, vienkārša auklas ievietošana.
Ātruma kontroleVar pielāgot konkrētam lietojumam. Pagarināts darbības laiks.
Ērta plecu siksna
- Ļauj ērti un viegli pozicionēt instrumentu, lai jūs varētu strādāt bez paguruma.
- Līdzsvarota konstrukcija.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Gatavs tūlītējai lietošanai, pateicoties litija jonu tehnoloģijai
- Iedarbojas ar vienas pogas nospiešanu.
- Pašpietiekams, drošs un bez kabeļa.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Auklas pagarinājums
|Pacēluma piedziņa
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrums (apgr./min.)
|1. līmenis: 4600 / 2. līmenis: 5600
|Griezējs
|Auklas galva
|Pļaušanas diametrs (cm)
|38
|Spriegums (V)
|36
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35 (6,0 Ah) / maks. 45 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1780 x 360 x 250
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Papildu rokturis
- Plecu siksna
- Seškantis
- Spole
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāles pļaušanai grūti pieejamās vietās
- Zāles pļaušanai ap ielu norādēm, kokiem vai zem parku soliem
- Izmantošanai uz stāva reljefa
- Piemērots garai, stingrai zālei
Piederumi
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