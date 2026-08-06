Universālais instruments MT 36 Bp
Mūsu MT 36 Bp ar akumulatoru darbināmais universālais instruments ir piedziņas iekārta, kurai var piestiprināt dažādus galus, sākot no dzīvžoga šķērēm uz pagarinājuma līdz atzarošanas zāģim uz pagarinājuma. Dažādiem darbiem tikai ar vienu instrumentu!
Ātra un ērta uzgaļu maiņa, parocīga un droša vadīšana: mūsu augstas veiktspējas MT 36 Bp akumulatora universālais instruments neliks vilties. Šis instruments izstrādāts, lai veiktu plašu klāstu uzdevumu ar dažādiem maināmiem uzgaļiem un augstas kvalitātes sastāvdaļām, piemēram, jaudīgu bezkontakta motoru un cietā tērauda vārpstu. Iekārta rada zemu trokšņa līmeni, darbojas bez izmešiem un nodrošina vieglu darbību, atvieglojot darbu lietotājam, aizsargājot vidi un ievērojami samazinot ekspluatācijas un apkopes izmaksas salīdzinājumā ar benzīna instrumentiem.
Īpašības un ieguvumi
Ērta un ātra savienošanaViegli mainīt aprīkojumu - ātri un bez jebkādiem instrumentiem. Kompakts un viegli transportējams un uzglabājams.
Ergonomisks, apaļš rokturisĻauj strādāt komfortabli. Var individuāli pielāgot katram lietotājam.
Ātruma kontroleVar pielāgot konkrētam lietojumam. Pagarināts darbības laiks.
Stingra, gluda tērauda vārpsta
- Izturīga konstrukcija.
- Izturīgas detaļas.
Augstas veiktspējas motors ar lielu griezes momentu
- Lepojas ar tikpat augstu veiktspēju kā benzīna motors, taču izmanto ar akumulatoru darbināmas iekārtas priekšrocības.
Bezslotiņu motors
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Ātrums (apgr./min.)
|7800 / 6800
|Spriegums (V)
|36
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|951 x 197 x 188
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Apaļš gumijas rokturis
- Plecu siksna
- Ātrais savienojums
Pielietošanas veidi
- Izmantošanai ar MT HT 550/36, lai apgrieztu augstus krūmus, krūmājus un dzīvžogus
- Izmantošanai ar MT CS 250/36 drošai koku atzarošanai un nozāģēto zaru noņemšanai
- Augstas veiktspējas piedziņas ierīce MT HT 550/36 un MT CS 250/36
Piederumi
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