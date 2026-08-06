Universālais instruments MT 36 Bp

Mūsu MT 36 Bp ar akumulatoru darbināmais universālais instruments ir piedziņas iekārta, kurai var piestiprināt dažādus galus, sākot no dzīvžoga šķērēm uz pagarinājuma līdz atzarošanas zāģim uz pagarinājuma. Dažādiem darbiem tikai ar vienu instrumentu!

Ātra un ērta uzgaļu maiņa, parocīga un droša vadīšana: mūsu augstas veiktspējas MT 36 Bp akumulatora universālais instruments neliks vilties. Šis instruments izstrādāts, lai veiktu plašu klāstu uzdevumu ar dažādiem maināmiem uzgaļiem un augstas kvalitātes sastāvdaļām, piemēram, jaudīgu bezkontakta motoru un cietā tērauda vārpstu. Iekārta rada zemu trokšņa līmeni, darbojas bez izmešiem un nodrošina vieglu darbību, atvieglojot darbu lietotājam, aizsargājot vidi un ievērojami samazinot ekspluatācijas un apkopes izmaksas salīdzinājumā ar benzīna instrumentiem.

Īpašības un ieguvumi
Universālais instruments MT 36 Bp: Ērta un ātra savienošana
Ērta un ātra savienošana
Viegli mainīt aprīkojumu - ātri un bez jebkādiem instrumentiem. Kompakts un viegli transportējams un uzglabājams.
Universālais instruments MT 36 Bp: Ergonomisks, apaļš rokturis
Ergonomisks, apaļš rokturis
Ļauj strādāt komfortabli. Var individuāli pielāgot katram lietotājam.
Universālais instruments MT 36 Bp: Ātruma kontrole
Ātruma kontrole
Var pielāgot konkrētam lietojumam. Pagarināts darbības laiks.
Stingra, gluda tērauda vārpsta
  • Izturīga konstrukcija.
  • Izturīgas detaļas.
Augstas veiktspējas motors ar lielu griezes momentu
  • Lepojas ar tikpat augstu veiktspēju kā benzīna motors, taču izmanto ar akumulatoru darbināmas iekārtas priekšrocības.
Bezslotiņu motors
  • Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
  • Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Ātrums (apgr./min.) 7800 / 6800
Spriegums (V) 36
Svars bez piederumiem (kg) 2.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 951 x 197 x 188

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Apaļš gumijas rokturis
  • Plecu siksna
  • Ātrais savienojums
Universālais instruments MT 36 Bp
Universālais instruments MT 36 Bp
Universālais instruments MT 36 Bp
Pielietošanas veidi
  • Izmantošanai ar MT HT 550/36, lai apgrieztu augstus krūmus, krūmājus un dzīvžogus
  • Izmantošanai ar MT CS 250/36 drošai koku atzarošanai un nozāģēto zaru noņemšanai
  • Augstas veiktspējas piedziņas ierīce MT HT 550/36 un MT CS 250/36
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast MT 36 Bp rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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