Universālais instruments MT CS 250/36
Maināms aprīkojums mūsu MT 36 Bp akumulatora universālajam instrumentam: MT CS 250/36 atzarošanas zāģis uz pagarinājuma ar kompaktu dizainu drošai un precīzai koku kopšanai, tostarp grūti sasniedzamās vietās no zemes.
Mūsu MT 36 Bp ar akumulatoru darbināmā universālā instrumenta MT CS 250/36 atzarošanas zāģis uz pagarinājuma ļauj ļoti drošā veidā zāģēt un atzarot kokus no zemes. Instrumenta aprīkojums palīdz sasniegt arī zarus grūti aizsniedzamās vietās, un, pateicoties kompaktajam dizainam, 25 cm sliedei un 3/8" zāģa ķēdes solim, tas ļauj ātri un precīzi apgriezt zarus.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska ķēdes eļļošanaMinimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks. Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Oregon® zāģa ķēde un sliedeLabākās sastāvdaļas labākajiem rezultātiem.
Kompakts dizainsViegls, ērti lietojams. Kompakts un viegli transportējams un uzglabājams.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Sliede (mm)
|250
|Ķēdes griešanās ātrums (m/s)
|12
|Ķēdes mērītājs
|1,3 mm / 0,050"
|Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Spriegums (V)
|36
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (Griezumi)
|maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|940 x 120 x 130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- ķēdes aizsardzība
- Sliede
- Zāģa ķēde
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots jaunaudžu un koku kopšanai. Var izmantot arī augļukoku kopšanai, lai palielinātu ražu
- Augstu koku un krūmu kopšanai vai atzarošanai
- Lieliski piemērots, lai droši atbrīvotos no vētras nodarītiem postījumiem
Piederumi
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