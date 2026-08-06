Universālais instruments MT CS 250/36

Maināms aprīkojums mūsu MT 36 Bp akumulatora universālajam instrumentam: MT CS 250/36 atzarošanas zāģis uz pagarinājuma ar kompaktu dizainu drošai un precīzai koku kopšanai, tostarp grūti sasniedzamās vietās no zemes.

Mūsu MT 36 Bp ar akumulatoru darbināmā universālā instrumenta MT CS 250/36 atzarošanas zāģis uz pagarinājuma ļauj ļoti drošā veidā zāģēt un atzarot kokus no zemes. Instrumenta aprīkojums palīdz sasniegt arī zarus grūti aizsniedzamās vietās, un, pateicoties kompaktajam dizainam, 25 cm sliedei un 3/8" zāģa ķēdes solim, tas ļauj ātri un precīzi apgriezt zarus.

Īpašības un ieguvumi
Universālais instruments MT CS 250/36: Automātiska ķēdes eļļošana
Automātiska ķēdes eļļošana
Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks. Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Universālais instruments MT CS 250/36: Oregon® zāģa ķēde un sliede
Oregon® zāģa ķēde un sliede
Labākās sastāvdaļas labākajiem rezultātiem.
Universālais instruments MT CS 250/36: Kompakts dizains
Kompakts dizains
Viegls, ērti lietojams. Kompakts un viegli transportējams un uzglabājams.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
  • Ilgstošs darbs bez piepūles.
  • Aizsargā lietotāja veselību.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
  • Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
  • Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Sliede (mm) 250
Ķēdes griešanās ātrums (m/s) 12
Ķēdes mērītājs 1,3 mm / 0,050"
Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (Griezumi) maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Svars bez piederumiem (kg) 1.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3
Izmēri (G x P x A) (mm) 940 x 120 x 130

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • ķēdes aizsardzība
  • Sliede
  • Zāģa ķēde
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots jaunaudžu un koku kopšanai. Var izmantot arī augļukoku kopšanai, lai palielinātu ražu
  • Augstu koku un krūmu kopšanai vai atzarošanai
  • Lieliski piemērots, lai droši atbrīvotos no vētras nodarītiem postījumiem
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast MT CS 250/36 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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