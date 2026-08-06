Universālais instruments MT HT 550/36
Maināms aprīkojums mūsu MT 36 Bp akumulatora universālajam instrumentam: Ērtas MT HT 550/36 dzīvžoga šķēres uz pagarinājuma precīzam griezumam sarežģītu darbu veikšanā augstiem dzīvžogiem vai tuvu zemei.
Īpaši augsti dzīvžogi vai apkopjamas dzīvžogu daļas tuvu pie zemes sagādā ne mazums izaicinājumu. Mūsu MT 36 Bp ar akumulatoru darbināmā universālā instrumenta ērtās MT HT 550/36 dzīvžoga šķēres uz pagarinājuma atvieglo šo sarežģīto darbu izpildi. Turklāt maināmais aprīkojums lepojas ar augstas kvalitātes asmeņiem un vienkāršu leņķa regulēšanu, kas kopā nodrošina precīzus griezumus, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
Īpašības un ieguvumi
Griešanas leņķa pielāgošana
- Griešanas leņķi var pielāgot praktiski jebkurai pozīcijai.
Dimanta pulēts griešanas asmenis
- Minimāls apkopes darbs un ilgs kalpošanas laiks.
- Zema siltuma ģenerēšana un augsta efektivitāte.
Nocirptā slaucītājs
- Viegli un ērti atbrīvojas no nozāģētā.
Kompakts dizains
- Viegls, ērti lietojams.
- Kompakts un viegli transportējams un uzglabājams.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Iekārta neizdala kaitīgu vielu vai CO2 emisijas
- Aizsargā vidi un lietotāja veselību.
Ievērojami mazāka vibrācija nekā benzīna iekārtām
- Ilgstošs darbs bez piepūles.
- Aizsargā lietotāja veselību.
Līdz pat 90 % zemākas ekspluatācijas un apkopes izmaksas, salīdzinot ar benzīna instrumentiem
- Īpaši ekonomisks, jo nav benzīna iegādes izmaksu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (mm)
|550
|Zobu solis (mm)
|28
|Griešanas leņķis (°)
|180
|Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3.8
|Spriegums (V)
|36
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 100 (6,0 Ah) / maks. 125 (7,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1305 x 125 x 87
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Asmens aizsargs
- Nocirptā slaucītājs
Pielietošanas veidi
- Augstu dzīvžogu un krūmu sāniem, apakšpusei un augšpusei
- Augstu krūmu un dzīvžogu galotņu atzarošanai
- Ideāli piemērots formas veidošanai, piemēram, veicot atzarošanu piramīdas formā
- Griež un atzaro grūti pieejamas dzīvžogu un krūmu vietas
Piederumi
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