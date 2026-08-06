Dezinfekcijas un tīrīšanas ierīce PS 4/7 Bp Mister *EU
Dezinfekcijas ierīce PS 4/7 Bp Mister precīzai un vienmērīgai dezinfekcijas līdzekļu uzklāšanai uz virsmām. Lieliski piemērots lietošanai vietās, kur higiēna ir būtiska.
Mūsu ar akumulatoru darbināmā dezinfekcijas tīrīšanas ierīce PS 4/7 Bp Mister ir virziena izsmidzināšanas sistēma, ko Kärcher ir īpaši izstrādājis lietošanai ar dezinfekcijas līdzekli RM 735 un lietošanai vietās, kurās higiēna ir būtiska, piemēram, veselības aprūpes sektorā. Turklāt dezinfekcijas ierīci var izmantot arī daudzās citās vietās, piemēram, laboratorijās un pētniecības iestādēs farmācijas, medicīnas tehnoloģiju vai biotehnoloģiju nozarēs, lai likvidētu visu veidu patogēnus bez jebkādiem kompromisiem. PS 4/7 Bp Mister nodrošina ļoti precīzu un vienmērīgu dezinfekcijas līdzekļa izkliedi – arī stūros un spraugās, kurām ir grūti piekļūt vai kuras, izmantojot tradicionālās apslaucīšanas metodes, var dezinficēt nepietiekami. Mikrobi, baktērijas, pelējums vai vīrusi, tostarp SARS-CoV-2, tiek uzticami un rūpīgi likvidēti, turklāt nav nepieciešama manuālā atkārtotā apstrāde vai pēcapstrāde.
Īpašības un ieguvumi
Ātra (5 minūšu) dezinfekcija ar 2% RM 735
- Novērš un samazina infekciju (t.sk. COVID 19) pārnesi
- Uzlabo veselības aizsardzību darbā, samazina kavējumus.
Jaudīga virziena izsmidzināšanas sistēma
- Efektīvāka sadale un augstāka efektivitāte, nekā izmantojot slaucīšanas metodes ar izsmidzināšanu.
- Lieliski piemērots zonām un virsmām, kuras pastāvīgi tiek atkārtoti piesārņotas.
- Ideāli piemērots grūti aizsniedzamām vietām, kā arī sarežģītām virsmām.
Ļoti klusa darbība
- Ļoti klusa darbība – tikai 45 dB(A)
- Piemērots lietošanai vietās, kurās nedrīkst pārmērīgi trokšņot, var izmantot ar naktī.
Ergonomiska konstrukcija vienkāršai transportēšanai
- Mobils – arī lietošanas laikā.
- Nodrošina lielu platību efektīvu dezinfekciju.
- Ļoti produktīvs darbs, kas neizraisa nogurumu.
Vienkārša darbība
- Palīdz izvairīties no iespējamām operatora kļūdām.
- Samazina apmācības darbu un izmaksas.
Iebūvēta uzlādes ierīce
- Var uzlādēt no jebkuras kontaktligzdas.
- Augsts pielāgojamības un neatkarības līmenis.
Komplektācijā iekļauts jaudīgs akumulators
- Nepārtraukta sūknēšana nav nepieciešama.
- Ilgs akumulatora darbības laiks – iespējama nepārtraukta izsmidzināšana līdz 8 stundām.
- Zems trokšņa līmenis – sūknis darbojas tikai pēc vajadzības.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (psi)
|100
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|0.2
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|3.8
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|45
|Baterijas darbības laiks (h)
|apt. 8
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|5
|Baterija (V/Ah)
|12 / 7
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|110 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars ar bateriju (kg)
|13.6
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|510 x 470 x 940
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Darbināma ar bateriju
- Riteņi
- Kompakts augstums uzglabāšanai un transportēšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Dezinfekcijas pasākumiem zonās, kur higiēna ir būtiska
- Izmantošanai slimnīcās, ārstu kabinetos, laboratorijās u.c.