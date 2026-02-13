Gaisa attīrītājs AF 100
Optimālas gaisa kvalitātes nodrošināšanai telpās, kuru platība ir līdz 100 m². Pārvietojamajai AF 100 gaisa attīrīšanas ierīcei ir lāzera devējs, automātiskais darbības režīms un vairākfiltru sistēma, kas tai nodrošina plašas pielietošanas iespējas.
Daudzās darba vietās gaisa kvalitāte nebūt nav ideāla — tajā ir Bieži vien gaisa kvalitāte darba vietās nav tā labākā. AF 100 gaisa atsvaidzinātājs profesionāļiem. Tā jaudīgajam motoram ir nepieciešamas vien dažas minūtes, lai līdz pat 100 m² lielu telpu piepildītu ar svaigu un tīru gaisu. Pateicoties iekārtas izturīgajiem ritenīšiem, to ērti var pārvietot uz citu vietu telpā. Atkarībā no tās izmantošanas veida, šo gaisa attīrīšanas iekārtu var aprīkot ar papildu filtra bloku. Filtrēšanu nodrošina apaļš un ļoti efektīvs filtrs. Vai arī jūs varat izvēlēties vienu no četriem filtriem, kas ir īpaši izstrādāti, lai iznīcinātu baktērijas, smakas, alergēnus vai gaistošus organiskus savienojumus. Iekārtai ir precīzs lāzera devējs, kas pastāvīgi uzrauga gaisa kvalitāti telpā un to kontrolē automātiskajā režīmā. Apkārtējā gaisa kvalitāte tiek attēlota viegli saprotamā krāsu indikatorā. Papildus tam displejā jebkurā brīdī var nolasīt pašreizējo putekļu saturu gaisā un atlikušo filtra darbības laiku.
Īpašības un ieguvumi
Pieci filtra ieliktņi dažāda veida izmantošanaiĪpaši filtri gaisa attīrīšanai no baktērijām, alergēniem, smakām un gaistošiem organiskiem savienojumiem.
Izturīga, kompakta konstrukcija un augsta mobilitāteViegli pārvietot no telpas uz telpu — iekārta ir aprīkota ar izturīgiem ritenīšiem.
Jaudīgs motors telpām ar platību līdz 100 m²Ventilators ar trīs ātruma iestatījumiem.
Intuitīva vadāmība un viegla pieeja apkopei
- Filtra kalpošanas laiku var nolasīt displejā. Filtra nomaiņu var viegli veikt klients pats.
Ar lāzera devēju, kas ļoti precīzi mēra esošo gaisa kvalitāti
- Gaisa kvalitāte tiek attēlota ar krāsu kodiem (zils = ļoti laba, zaļš = vidēji laba, sarkans = slikta).
- Iekārtai ir displejs, uz kura tā attēlo devēja nolasīto gaisā esošo smalko putekļu daudzumu (PM 2,5 jeb daļiņas ar diametru 2,5 µm).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|min. 26 - maks. 48
|Piemērots telpas lielums* (m²)
|līdz 100
|Gaisa caurplūdes ātrums** (m³/h)
|līdz 750
|Filtra efektivitāte atkarībā no daļiņu izmēra (µm)
|0.3 µm < 99.9 % / 0.1 µm < 99.9 %
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Nominālā jauda (W)
|maks. 80
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 380 x 713
Aprīkojums
- Sākuma filtrs
- Aktīvās ogles filtrs
- Universal Solution
- Dubultā filtru sistēma
- Filtra maiņas indikators
- Gaisa kvalitātes uzrādīšana
- Iekārtas darbība ar skārienfunkciju
- Automātiskās darbības režīms
- Nakts režīms
- Ritenīši
- Kabeļa garums: 2.25 m
Videos
Pielietošanas veidi
- Gaisa atsvaidzināšanas ierīce birojiem, slimnīcām, ražošanas uzņēmumiem, ārstu kabinetiem, veikaliem un citiem objektiem.
Piederumi
Atrast AF 100 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.