Viendiska iekārta BDP 43/400 C

Pateicoties lielajam griešanās ātrumam 400 apgr./min, mūsu ērtā un jaudīgā viena diska iekārta BDP 43/400 C pārsteidz ar ātru un rūpīgu darba rezultātu tīrīšanas un pulēšanas jomā.

Lieliski piemērota ātrai un rūpīgai cieto un elastīgo grīdas segumu tīrīšanai un pulēšanai: Mūsu ērtā un jaudīgā viena diska ierīce BDP 43/400 C pārsteidz ar lielu griešanās ātrumu 400 apgr./min un vienlaikus klusu darbību. Turklāt ātrgaitas mašīnu var izmantot arī kopšanas līdzekļu uzklāšanai uz koka grīdām. Lai darba laikā novērstu iespējamo putekļu izkliedi, kā papildaprīkojums ir pieejams viegli uzstādāms iesūkšanas bloks ar gredzenu. Paliktņa turētājs ir iekļauts komplektācijā kā standartaprīkojums.

Īpašības un ieguvumi
Ātrgaitas viena diska ierīce ar 400 apgr./min
  • Ļoti klusa darbība un laba virsmas aptveršana.
  • Izciliem pulēšanas rezultātiem.
Papildu kontaktligzda
  • Sūkšanas iekārtas piederumam, lai mazinātu putekļu veidošanos.
  • Nav nepieciešams papildu pagarinātājvads, kas nozīmē daudz efektīvāku tīrīšanu
Lieli riteņi
  • Viegli transportējams, pat lielos attālumos.
  • Viegli pārcelt pār kāpnēm.
  • Can also be transported in parking position.
Ļoti klusa darbība
  • Var izmantot trokšņa jutīgās zonās (piemēram, viesnīcās, slimnīcās vai birojos).
Ļoti zems korpuss
  • Viegli pakļūst zem mēbelēm un radiatoriem.
Plaša piederumu klāsts
  • Pieejami piederumi jebkādu tīrīšanas darbu veikšanai, piemēram, dažādu cietības pakāpju birstes, spilventiņu pamatnes, dažādi spilventiņi, iesūkšanas modulis u.c.
  • Sistemātiska tīrīšana: ideāli piederumi jebkuram uzdevumam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 400
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 22
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 55
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 33.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 620 x 430 x 1230

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pada turētājs

Aprīkojums

  • Tank optional: 12 l
  • Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērota cieto un elastīgo grīdas segumu tīrīšanai un pulēšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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